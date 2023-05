Lazio, Immobile e l’incontro con una tifosa speciale: "Sei bellissimo!”

ROMA - Una richiesta speciale subito accolta: incontrare Ciro Immobile. Nonna Fiorella, 97 anni, è tifosissima del bomber della Lazio. Durante La Vita in Diretta il piacevole incontro andato in scena a Formello: “Ciro rappresenta tutte le cose belle della gioventù oltre che la squadra. Non sapevo che avessi i baffetti, non si vedono in televisione (ride, ndr). Sei bellissimo”. Un abbraccio e quattro chiacchiere in panchina: “Io sono tifosa della Lazio grazie a mio padre perché lo era anche lui. Ciro dà tante soddisfazioni perché è bravo, è bello, lavora bene e fa tanti gol, e questo per me è importantissimo”.