Sarri, strategia per la Lazio in 5 punti

ROMA - Tocca a Maurizio Sarri prendersi la ribalta, conquistare un podio dopo una settimana passata a contemplare gli altri. Le prossime due partite, le sue finali, valgono la Champions. Prima l’Udinese, poi la Cremonese. Mancano 5 punti alla Lazio per avere la matematica certezza di centrare il traguardo considerando il risultato di ieri sera del Milan (quinto). Ma è una classifica che aspetta sempre il verdetto sulla Juve (domani rischia un meno 12). Stando ad oggi un arrivo ex aequo con Pioli (vale anche per la Roma) favorirebbe Sarri per i confronti diretti e la classifica avulsa. Al clou, Mau, ci arriva nel migliore dei tempi e nel peggiore dei tempi, per dirla alla Dickens. Ossia in un periodo di euforia e di inquietudine, con una squadra ad un passo dal traquardo, ma che s’è sconnessa quando doveva scatenarsi sfruttando il calendario, che è rimasta con un solo regista (Vecino), per giunta a rischio per il rientro accelerato, e che deve fare i conti con una serie di big in crisi o in difficoltà (Milinkovic, Immobile, Felipe e Zaccagni). Sarri arriva al miglio finale senza parole ad effetto, in silenzio. Non ha parlato neppure ieri, ha saltato la quarta conferenza di vigilia, parla solo nel dopopartita. è una decisione concordata con la società. èpiù della società che dell’allenatore (non certo un amante della comunicazione rituale) per evitare agitazioni prepartita. Sarri e la Lazio si giocheranno tutto in una settimana, tra il posticipo di Udine e l’anticipo di domenica con la Cremonese (ore 18), cadrà due giorni dopo la ricorrenza del 26 maggio, quest’anno vale il decennale della Coppa Italia 2013. I tifosi, sfidando gli scherzi del destino, sognano una doppia festa. Sarri sperava di arrivare al rush finale con meno sofferenza anche se è sempre rimasto in allerta. In settimana, anche perché è stata lunga (da venerdì 13 si giocherà oggi), ha concesso tre giorni di riposo (sabato, domenica e giovedì), non ha programmato doppie sedute e ha cercato di stemperare stress e delusioni. In primis si augura di recuperare una buona tenuta difensiva, nelle ultime cinque partite sono stati subiti 8 gol. Eppure la Lazio può ancora diventare la quarta squadra nell’era dei tre punti a registrare 20 clean sheet in Serie A dopo la Roma, il Milan e la Juventus.