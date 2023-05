Lazio, Sarri: "Lo sfogo di Marino? Nessuno ha parlato con l'arbitro..."

UDINE - Vince la Lazio a Udine e porta a casa tre punti fondamentali per il traguardo Champions. Che ora dista due punti, due passi. Cremonese e Empoli le ultime sfide di una stagione che potrebbe davvero regalare qualcosa di bell o. A Dazn, nel post partita, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato: "All’intervallo ho detto ai ragazzi che la partita fatta nel primo tempo era seria. Dovevamo continuare così e fare la differenza. A centrocampo tutti hanno fatto una buona partita. Pedro in allenamento aveva fatto bene e ho accelerato la sostituzione con Felipe Anderson. Nel primo tempo c’è stata anche qualità”.

Le parole di Sarri dopo Udinese-Lazio. E sul mercato...

“Una stagione normale con Ciro senza infortuni e Milinkovic senza Mondiale: questo aggiungere alla Lazio. Non averli avuti al top ci è costato qualche punto. Vice Immobile? Mi piacerebbe uno giovane da affiancare. Poi la distinzione tra giovane e vecchio... L’essenziale è che arrivi forte (ride, ndr). Le parole di Marino sull’arbitro? Di noi non ha parlato nessuno con l’arbitro, io non l’ho nemmeno visto. Se siamo tutti di parte era pure espulsione perché chiara occasione da gol. Il regista ideale? Ci penso poco a queste cose, la realtà che servono due punti per la Champions. In settimana serve pensare questo, altrimenti alla squadra passa un messaggio malato”.