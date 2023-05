Lazio, Luis Alberto: "Vittoria per i tifosi. Pairetto? Si può parlare..."

UDINE - "Sentivo un po’ la responsabilità perché è tanto che sono qui. C’era tanta voglia di vincere questa partita, importantissima per l’obiettivo Champions e poi doveva andare così, con i nostri tifosi, con quelli che sono venuti qui a sostenerci". Luis Alberto tra i migliori in campo per la Lazio nel match vinto contro l'Udinese. Il Mago in queste ultime partite si sta caricando la squadra sulle spalle. E non si vuole fermare: "Sono felice, in un campo difficile abbiamo fatto una partita a livello tecnico-tattico altissimo. Sono un po’ arrabbiato perché queste partite si devono chiudere prima. Dal primo minuto abbiamo provato a palleggiare veloce, il primo tempo è mancato un po’ di più il giro di palla, loro sono fisici. Da anni che non vincevamo qui, oggi nel secondo tempo la palla è andata un po’ più veloce, alla fine s’è trovato il buco".