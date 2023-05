Udinese-Lazio 0-1, le pagelle dei biancocelesti: Casale super

Sarri (all.) 8 Vittoria Champions, delirio in panchina. Lazio agguerrita, di cinica ferocia.



Pericoli non ne ha corsi mai, è stato elastico sui palloni alti. Il gol di Nestorovski era in fuorigioco. Ci vuole bel altro per superarlo. Ventesimo clean sheet, domatore di gol.





Ha aperto un paio di brecce, ma Udogie l’ha costretto a drastiche sterzate e rinculate.





Nestorovski l’aveva sorpreso subito (gol in fuorigioco).