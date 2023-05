Lazio, Immobile si confessa: “Infortuni e incidente, così sono cambiato”

ROMA - Un gol che vale tanto, una liberazione. Ciro Immobile quando segna torna ad essere decisivo con la Lazio. Un capitano, un simbolo, un bomber. La sua stagione travagliata lo ha messo a dura prova. Non ha mai mollato, è rinato. E nel post partita con l’Udinese, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato lasciando spazio alle emozioni: “Questo è un gol tra i più importanti che ho fatto. Gara dura che andava risolta con un episodio, sono felice per i miei compagni, hanno messo tutto dentro il rettangolo da gioco. Non abbiamo espresso il miglior gioco, ma a livello di ritmo, qualità dei passaggi e accelerazione siamo stati davvero forti. Il rigore? Pairetto ha arbitrato bene, non ho niente da dire. La gente che parla dovrebbe stare in campo per capire l’entità del contatto”.