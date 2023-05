Lazio, l’eroe Lulic a dieci anni dallo storico 26 maggio: cosa fa oggi

ROMA - “Sono partito per le vacanze e in vacanza sono rimasto”. Senad Lulic ha chiuso con il calcio giocato. Lo ha fatto con la maglia della Lazio, con qualche polemica, il 30 giugno del 2021 con il contratto scaduto. Nessun saluto, nessun grazie. L’abbraccio da parte dei tifosi lo riceverà domenica quando ritornerà all’Olimpico per la prima volta dal suo addio . Si festeggeranno il dieci anni dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Il 26 maggio è legato in maniera indissolubile con il nome Senad.

Lulic e la nuova vita: cosa fa oggi

Senad oggi vive a Coira, in Svizzera, con la famiglia. Fa il papà e il calcio è passato in secondo piano: “Adesso mi godo la libertà e la famiglia. Ora ho il lusso di potermi godere i bambini e di fare le cose che non potevo fare prima. Però il calcio è sempre presente nella mia vita. Come detto adesso meno, ma fra un po' riprenderò anche su questo”, le sue parole rilasciate a bluewin.ch. Ha preso il patentino da allenatore ‘Uefa A’ a Coverciano. Il pallone non lo ha mica mollato, sogna di fare il tecnico. Ad oggi aspetta un’occasione. Con la qualifica ‘Uefa A’ può guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera) e le femminili; con questa abilitazione potrà inoltre essere allenatore delle prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Attende una chiamata, ma prima sarà a Roma per essere celebrato e onorato a dieci anni dal suo gol eterno.