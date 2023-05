La Lazio celebra il 26 maggio: “Siamo immortali!”

ROMA - Un derby entrato nella storia, un derby indimenticabile. La Lazio festeggia il 26 maggio 2013, il giorno speciale di dieci anni fa che ha regalato la Coppa Italia contro la Roma. Sui social la società biancoceleste ha postato un’immagine con i giocatori più rappresentativi di quella finale. Sotto la scritta a carattere cubitali: “Immortali”. La didascalia recita: “26.05.2013 - 26.05.2023. Sono trascorsi dieci anni, ma questi eroi rimarranno… Immortali”. Scatenati i tifosi nei commenti tra ricordi e sfottò. Qualcuno prende in giro i giallorossi e scrive: “Aggiornamento di servizi: non gli è passata”. E ancora: “Per sempre festa, per sempre 26 maggio”. I giocatori in foto sono capitanati da Lulic, l’uomo gol al minuto 71’. Poi ci sono Klose, Ledesma, Marchetti, Candreva, Gonzalez, Onazi, Hernanes, Dias, Biava, Cana, Konko, Mauri, Floccari, Radu e ovviamente Vladimir Petkovic.