Lazio, la Curva Nord e lo striscione per Radu: giocatore in lacrime

ROMA - "15 anni di battaglie con l'aquila sul petto. Un combattente, uno di noi. Stefan Radu laziale a vita". Questo lo striscione della Curva Nord prima del match tra Lazio e Cremonese. Ultima partita all'Olimpico per Radu, da 15 anni in biancoceleste. Arrivato sconosciuto, diventato mito. È il giocatore con più presenze nella storia biancoceleste. Stefan prima del riscaldamento si è preso tutto l'abbraccio del suo popolo e quello della Curva Nord. Si è emozionato, ha racchiuso il volto tra le mani. Lacrime di gioia, di ricordi, di nostalgia. Difficile ora immaginarsi fuori da Formello. "15 anni insieme senza mai un passo indietro. Grazie Stefan”, l’altro striscione apparso in Tribuna Tevere. Un tributo totale per uno dei calciatori più importanti della storia della Lazio.