Lazio, Sarri: "Noi grandi, ma non adulti. E il futuro..."

ROMA - La Lazio vince 3-2 all'ultimo contro la Cremonese, ecco altri punti per riprendersi il secondo posto. Un pomeriggio da infinite emozioni per Radu, gli eroi del 26 maggio e anche per Sarri, andato sotto la Curva Nord per prendersi gli applausi. Il tecnico, a Dazn, ha commentato: "Radu mi sarebbe piaciuto allenarlo qualche anno fa, purtroppo l’ho fatto nel finale della sua carriera. Lo apprezzo come giocatore e persona, è una persona di una lealtà e fedeltà unica. Lui caratterialmente è un ragazzo straordinario, forse troppo per fare l’allenatore. Lo vedrei bene all’interno di una dirigenza o in un rapporto tra dirigenza e squadra perché ha questa capacità di avere rapporti sia con la squadra che con la società".