Lazio, Luis Alberto e il futuro: "Questione tra me e Lotito"

ROMA - "Se non siamo squadra partita dopo partita è impossibile fare così tanti punti. Se guardiamo le altre squadre vediamo che c'è tanta differenza, per cui o siamo squadra o è impossibile fare questo risultato". Luis Alberto parla da leader. Lo fa ai microfoni di Sky dopo il 3-2 sulla Cremonese. Quarto posto assicurato, ora va mantenuta la seconda piazza. Lo spagnolo ha continuato: "Bello tornare in Champions, perché quando l'abbiamo disputata abbiamo fatto abbastanza bene, poi ci è capitato il Bayern Monaco che era la squadra più forte. Ora dobbiamo capire cosa fare, ci manca qualcosa e qualcuno per fare bene sia in Serie A che in Champions. Vediamo che succede. Se giocherò la Champions con la Lazio? Ho due anni di contratto, vediamo come sarà il mercato, la società sa quello che penso. É una questione tra me e il presidente".