Lazio, l’agenda di Lotito: dal mercato ai tifosi

I nonni, le famiglie, i bambini, tante mamme e ragazze. Generazioni diverse, unite dalla Lazio: la voglia di celebrare il presente e il passato, in una domenica bella come un film, con un caldo da spiaggia, dentro uno stadio senza posti liberi, cantando insieme “cieli immensi”. L’amore per una bandiera ti prende per mano, non ha età. Un senso di appartenenza che contiene ricordi e momenti di vita, davanti al traguardo raggiunto della Champions. Tutti in piedi per festeggiare Sarri e Immobile, la doppietta di Milinkovic, l’addio al calcio di Radu, sedici campionati con la stessa maglia e 427 partite. Un giorno perfetto: il sorpasso sull’Inter, i settantuno punti, la seconda poltrona dietro al Napoli, il magnifico scatto garantito da questo allenatore in due anni. Un’idea di base diventata forma e sentimento. All’Olimpico sfilano anche Lulic, Klose e i protagonisti della Coppa Italia vinta nel 2013, in un derby irripetibile.