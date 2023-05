Lazio, Sarri e la battuta sul mercato: “Se Lotito mi desse retta…”

ROMA - Scherzoso, ma neanche troppo. Maurizio Sarri dopo Lazio-Cremonese parla anche di mercato. Lo fa in conferenza stampa quando gli chiedono che squadra potrà allestire in vista della Champions. “Se Lotito desse retta a me si spenderebbero uno o due miliardi. Il primo assalto si fa a De Bruyne, poi Haaland forse ci dovrebbe rientrare in queste cifre”, le parole del tecnico. Che poi parla seriamente: “Il primo passo è avere la certezza su chi rimane, se non si fa questo per andar dietro al mercato si rischia di prendere giocatori inutili alla causa. Noi in certe zone di campo siamo corti o forti, ma carenti in alcune caratteristiche”. Con l'Empoli la società vuole un'altra vittoria per confermare il secondo posto. Poi si chiuderà la stagione e ci sarà il tempo per programmare il futuro.