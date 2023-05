Lazio, la ripresa degli allenamenti: si rivede Cataldi

FORMELLO - Tutti in campo per l’ultima settimana di lavoro. Dopo i giorni di riposo la Lazio in mattinata si è ritrovata nel centro sportivo per preparare la trasferta di Empoli (sabato alle ore 21). Ultima fatica della stagione prima delle vacanze. Una seduta al giorno fino alla rifinitura di venerdì mattina. Poi tutti in Toscana per blindare il secondo posto. Da domenica vacanze non per tutti: i nazionali saranno chiamati ad allungare la stagione. In mattinata un rientro a sorpresa: Danilo Cataldi. Il regista sembrava aver già chiuso l’annata dopo il brutto colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter. Ha partecipato a quasi tutto l’allenamento, prove tattiche comprese. Preservato solo per la partitella a spazi ridotti. Punta ad essere convocato per sabato. Ai box solo Marusic dopo l’operazione per l’ernia inguinale.