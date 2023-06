Lazio, i tifosi sfottono la coreografia della Roma: lo stendardo a Empoli

ROMA - La rivalità tra Lazio e Roma non passa mai di moda. E dopo la sconfitta dei giallorossi nella finale di Europa League contro il Siviglia, i tifosi biancocelesti si sono scatenati sui social e non solo con tanti sfottò. Al Castellani, nel settore ospiti prima del fischio d’inizio della partita contro l’Empoli, i laziali hanno mostrato uno stendardo che recita ‘Igli della Lypa’, frase che prende di mira la coreografia dei romanisti a Budapest mostrata ad inizio finale europea. Non è l’unico stendardo: ne spunta uno con il volto dell’arbitro Taylor e la scritta ‘Er rigore era bono’. Ironie, sfottò, prese in giro. Lazio-Roma è un derby infinito.