Lazio, Luis Alberto: "Sono cambiato per Sarri. I complimenti..."

EMPOLI - “È cambiato tanto, anche il mio atteggiamento. Ho fatto quello chiesto da Sarri, mi diverto. Soprattutto quando abbiamo il possesso palla. Sono felice anche quando serve sacrificio. Ho provato a mettermelo in testa. Quello che dice la gente non l’ho mai ascoltato… dico sempre quello che penso. Vediamo il prossimo anno: se continuiamo così vediamo dove potremmo arrivare”. Luis Alberto pazzo di Lazio . Ha cambiato il suo modo di giocare per Sarri dopo qualche problematica tattica e non solo. Lo spagnolo ora vuole un grande futuro.

La voglia di Luis Alberto

A Dazn il Mago della Lazio ha continuato: "All’inizio ho sofferto come tutta la squadra: il cambio progetto, i movimenti nuovi, serviva più fisico. Ci siamo tutti messi a disposizione. Io ho cambiato il modo di giocare. Questi 4-5 mesi li avete visti tutti. La Champions? Per me è molto importante, in 7 anni che sono qui solo una volta ci siamo andati. Al secondo anno fare un secondo posto è tanta roba. Servirà un aiuto alla squadra, l’anno prossimo sarà difficile. La finale Champions? Vince il Manchester City per 2-0. Sarri in due anni l'ho visto stasera fare un complimento… (ride, ndr). É così”.