Lazio, il programma dell'estate: ecco le amichevoli

ROMA - Vacanze, tante vacanze dopo una stagione ricchissima di impegni. La Lazio al mare per tutto il mese di giugno, poi ad inizio luglio il ritrovo a Roma per le visite mediche. La partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore è in programma l’11 luglio. I biancocelesti resteranno all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo sino al 28. In calendario inserite 4 amichevoli. La prima, il 16, dovrebbe essere come al solito contro l'Auronzo (ancora non confermato, nel caso ci sarà un'altra selezione locale). Il 20 match con il Primorje. Il 23 toccherà invece alla Triestina, mentre per il 27 la Media Sport Event Group sta lavorando su un romantico match con la Reggiana dell'ex capitano Alessandro Nesta (da poco ufficializzato nuovo allenatore).