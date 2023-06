Lazio, ottime notizie da Auronzo: campi in condizioni perfette

ROMA - Work in progress ad Auronzo di Cadore, con risultati che già adesso mostrano segnali importanti. Dopo il sopralluogo della settimana scorsa e l'incontro tra l'agronomo della Lazio e quello del comune veneto, è stata scelta la strategia per lavorare sul terreno di gioco del Rodolfo Zandegiacomo e renderlo perfetto in vista dell'arrivo della squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico d'altronde è molto esigente, oltre che di base restio a muoversi con il gruppo fuori dal contesto del centro sportivo di Formello: serve un'attenzione maniacale per curare ogni minimo dettaglio e le condizioni del campo sono uno dei fattori più importanti per poter lavorare bene. Ecco, a distanza di una settimana dai primi trattamenti, le immagini da Auronzo mostrano un tappeto verde praticamente perfetto. Buoni segnali in vista dell'inizio del ritiro in programma l'11 luglio.