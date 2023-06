Lazio, attesa per le nuove maglie: quando saranno presentate

ROMA - Tutti a lavoro per le nuove maglie. Lazio e Mizuno insieme per la divisa 2023/2024: la partnership è stata inaugurata lo scorso anno con tre casacche che sono piaciute tanto ai tifosi. Poi la sorpresa del 26 maggio: una maglia speciale per celebrare i dieci anni dalla vittoria della Coppa Italia contro la Roma. In poche ore sold out. E ora si pensa già alla prossima stagione. Due divise saranno presentate ai primi di luglio prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore fissata per l’11. L’ultima come da tradizione verrà svelata sotto le Tre Cime di Lavaredo. Lo scorso anno, a Roma, grande festa a Piazza del Popolo con l’evento Lazio-Mizuno: calciatori e tifosi insieme, un party per inaugurare le maglie e la stagione. I laziali non vedono l’ora di scoprire le nuove divise che saranno indossate anche in Champions League.