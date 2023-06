Lazio, il piano di lavoro per l’estate: ecco la data del raduno a Formello

ROMA - Il Comandante ha fissato l'adunata. Manca ancora l'ufficialità, ma è il 9 luglio il giorno in cui la Lazio è chiamata a presentarsi al centro sportivo di Formello, passando prima per i soliti test di idoneità in clinica Paideia e all'Isokinetic. Tra il 9 e il 10 tutti i giocatori si sottoporranno alle visite di rito, poi inizieranno a lavorare in modo blando nel Training Center in attesa della partenza dell'11 verso Auronzo di Cadore, dove inizierà a tutti gli effetti il ritiro della stagione 2023-24. All'ombra delle Tre Cime di Lavaredo resteranno fino al 28, disputando complessivamente quattro amichevoli: il 16 contro l'Auronzo (o un'altra selezione locale), il 20 con gli sloveni del Primorje, il 23 con la Triestina e il 27 (da confermare) con la Reggiana dell'ex capitano Alessandro Nesta. Il 29 e il 30 saranno di riposo, poi il 31 si ricomincerà a lavorare a Formello prima della partenza per la tre giorni inglese a Birmingham (dal 2 al 4 agosto), dove giovedì 3 si terrà l'amichevole con l'Aston Villa al Poundland Bescot Stadium di Walsall. A seguire, ancora da ufficializzare, gli altri test con Barcellona in Spagna (probabilmente l'8 agosto) e Juventus (il 13) in una sede ancora da definire.