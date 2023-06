Lazio, Zaccagni ‘sfrattato’ prima del matrimonio: il siparietto social

ROMA - Ci siamo, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono pronti a dirsi sì. Il matrimonio è in programma martedì 20 giugno. E sui social, tramite una storia Instagram, hanno mostrato uno scatto simpatico a poche ore dalle nozze. Il giocatore della Lazio via di casa, sarà una notte da single per entrambi prima di riversi sull’altare. “Follia, cacciato di casa prima del matrimonio”, la didascalia simpatica usata da Mattia. Borsone, un paio di camicie stirate e via giù per le scale con il sorriso di chi, a breve, sa che si sposerà. L’appuntamento è per domani nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, una delle più belle della Capitale e scelta nel 2005 da Francesco Totti e Ilary Blasi per il loro matrimonio.