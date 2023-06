Rebus Luis Alberto: il rilancio di Lotito

I petrodollari dell’Al Duhail, l’offerta stile Immobile che vuole presentare Lotito. Luis Alberto vive giorni di attesa e con lui tutti, in primis Sarri. Il Mago è stato tentato dal club qatariota , gli ha presentato una proposta shock da 8 milioni l’anno per 4 anni più opzione di un anno garantendo alla Lazio 15 milioni. Eppure non ha costretto Lotito a cederlo, ha lasciato la porta aperta aspettando un rilancio del presidente. Non certo pretendendo la luna. Luis è sempre lì che aspetta di leggere l’offerta ufficiale della Lazio.

Offerta a Luis Alberto: pronto un quadriennale

Lotito è pronto a garantire allo spagnolo un contratto di 4 milioni all’anno per 4 anni, totale di 16 milioni. Quattro milioni più bonus nella Lazio li prende solo Ciro Immobile. E’ da una decina di giorni che l’offerta qatariota è diventata pubblica eppure di passi in avanti, in un senso o nell’altro, non ce ne sono stati. Luis ha aperto alla possibilità di restare, ma fino all’ultimo ogni ipotesi sarà possibile. Il Mago si sta godendo le vacanze con la famiglia, aspetta novità dai suoi manager, i quali attendono segnali da Lotito. Il weekend, considerato decisivo, è trascorso liscio. Nuovi contatti potrebbero avvenire nei prossimi giorni anche se Lotito fino al 26 giugno sarà impegnato nelle elezioni regionali in Molise, è senatore e coordinatore di Forza Italia nella regione che gli ha garantito il seggio. Si divide tra il ruolo istituzionale e la doppia carica di presidente e diesse ad interim della Lazio.

Lazio, il punto sui rinnovi

Sul tavolo non c’è solo il rinnovo di Luis Alberto, anche quelli di Pedro e Zaccagni. Per l’ala spagnola era tutto fatto un mese fa, accordo verbale per un biennale da 2,2 milioni più bonus. Sta a Lotito decidere se confermare l’offerta o riformularla proponendo un solo anno di contratto. Zaccagni aspetta l’adeguamento, ci sono stati contatti iniziali, si attendono quelli che serviranno per parlare di cifre nel dettaglio. Zaccagni oggi si sposerà a Roma con Chiara Nasti, ha invitato tutta la squadra, molti compagni sono già in vacanza, altri saranno presenti. Prima del ritiro (11 luglio) è possibile che Lotito convochi il suo manager per approfondire la trattativa e tentare di chiuderla. Zaccagni guadagna poco meno di 2 milioni, punta a strappare un rinnovo da almeno 3 milioni. Aspetta una chiamata Felipe Anderson, in scadenza nel 2024. Aveva firmato solo per tre anni con la promessa di ottenere un adeguamento. E’ rinato nella Lazio e spera di proseguire questa seconda avventura. Per tornare a Roma si era decurtato l’ingaggio, al West Ham guadagnava più di 3 milioni. Lotito lo considera un figlioccio da sempre, lo chiamerà durante o dopo il mercato. Prima deve risolvere i casi Luis Alberto, Pedro e Zaccagni. Sono i più urgenti.