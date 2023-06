Lazio, che grinta Immobile! Altro che vacanze, si allena già fortissimo

ROMA - Vacanze a metà per Ciro Immobile. Lui è così, di ritorno dagli impegni con la Nazionale che hanno chiuso ufficialmente la sua stagione, si allena già forte in vista della prossima. Con il suo preparatore Carmine Menna suda a casa con esercizi in palestra e corsa sul tapis roulant. Viene da un’annata tribolata dal punto di vista fisico (4 infortuni muscolari più l'incidente in auto), ma con lo spirito da vero guerriero va caccia di rivincite contro la sfortuna. Appuntamento a Formello per il 9 luglio, poi l’11 la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ciro vuole arrivarci carico e pronto. La Lazio è tutto e lui è tutto per la Lazio.