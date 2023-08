Lazio, doppia seduta pensando all’Aston Villa: Luis Alberto a riposo

FORMELLO - Tutti in campo per una doppia seduta. La Lazio ha iniziato la fase due della preparazione, allenamento mattutino e pomeridiano per riattaccare la spina. Sarri ha diviso la squadra in reparti, poi nel pomeriggio gruppo unito. Luis Alberto a riposo, ma è semplice gestione. Nessun allarme intorno a lui. In infermeria c’è Akpa Akpro per una botta alla caviglia destra rimediata ad Auronzo. Non si allena da un paio di settimane. Cataldi ok, già ieri alla ripresa aveva confermato la sua presenza in campo.