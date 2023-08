Lazio, Luis Alberto è tornato: primo allenamento in gruppo

Buone notizie in casa Lazio. Luis Alberto, dopo le scuse, è tornato ad allenarsi regolarmente agli ordini di Maurizio Sarri. Il caso dello spagnolo è rientrato in maniera rapida, anche se ancora non è arrivato il rinnovo ufficiale. Ma al di là delle sue alzate di testa, Luis vuole restare alla Lazio, dall'altra parte sia Lotito che la Lazio hanno bisogno dei suoi colpi in campo.