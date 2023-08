Lazio, test fisici a Formello: Hysaj e Marcos Antonio in Paideia

Mattinata di test per la Lazio di Maurizio Sarri al centro sportivo di Formello. I calciatori biancocelesti, reduci dal ritiro in Spagna, si sono alternati in due differenti postazioni sottoponendosi a esami dedicati alla forza in tutti i distretti muscolari e a valutazioni cardio-polmonari al fine di riscontrare le risposte cardiache e metaboliche dopo l’iniziale mese di lavoro.