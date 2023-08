Diretta Latina-Lazio 0-8: ora LIVE la partita di oggi

LATINA - Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'Italia con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Segui la diretta della sfida.

22:14

56' - Isaksen subito in gol

Isaksen bagna il suo esordio con la Lazio con un gol segnato dopo neanche un minuto dal suo ingresso in campo. L'attaccante danese sfrutta un assist di Luis Alberto per presentarsi davanti al portiere e insaccare.

22:13

55' - Quattro cambi nella Lazio

Sarri cambia quattro giocatori. In campo Patric, Vecino, Castellanos e Isaksen: fuori Romagnoli, Kamada, Immobile e Felipe Anderson.

22:11

52' Tripletta di Immobile: 7-0 per la Lazio

Immobile ruba palla e con un diagonale insacca alle spalle di Cardinali il gol del 7-0. Standing ovation dello stadio per Immobile, che mette a segno una tripletta.

22:08

49' - Primo gol di Kamada con la Lazio

Gran gol di Kamada, che al volo, di sinistro, gira in rete un assist di Zaccagni. Prima rete del nuovo acquisto biancoceleste.

22:07

48' - Quinto gol della Lazio: Zaccagni

Lazio ancora in rete alla prima azione creata: Lazzari si invola sulla destra, grande discesa e assist per Zaccagni, che a porta vuota insacca.

22:04

46' - Inizia la ripresa

Si riparte. Sarri non cambia l'undici iniziale: biancocelesti in campo con gli stessi undici. Due cambi invece per il Latina: entrano Mastroianni e Cortinovis, escono Fabrizi e Serbouti.

21:50

45' - Fine primo tempo: Latina-Lazio 0-4

Senza recuper il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Lazio avanti 4-0 grazie alla doppietta di Immobile, alla rete di Felipe Anderson e all'autogol di De Santis.

21:48

43' - La Lazio rallenta i ritmi

Dopo aver segnato il quarto gol i biancocelesti rallenatno il gioco, concedendo qualche metro al Latina.

21:43

38' - Clamoroso autogol di De Santis: Lazio avanti 4-0

Calcio di punizione di Luis Alberto che trova Romagnoli sul secondo palo: il centrale rimette al centro il pallone, trovando però l'intervento di De Santis: il difensore del Latina controlla di petto, ma svirgola il rinvio, insaccando alle spalle di Cardinali.

21:33

28' - Doppietta di Immobile: Latina-Lazio 0-3

Terzo gol della Lazio con una splendida girata di Ciro Immobile, che devia alle spalle di Cardinali un bell'assist di Felipe Anderson. Doppietta del capitano biancoceleste.

21:29

24'- Cataldi impegna Cardinali

Bel tiro di Cataldi, che sull'assist di Zaccagni, calcia con il piatto dal limite dell'area, trovando la pronta risposta di Cardinali, che manda in angolo.

21:26

21' - Luis Alberto sfiora la traversa

Altra chance per la Lazio: Cataldi serve Luis Alberto, che dal limite dell'area controlla e calcia, sfiorando la traversa.

21:24

19' - Raddoppio della Lazio: Felipe Anderson

La Lazio si porta sul 2-0, grazie al gol siglato da Felipe Anderson, che di prima calcia con il mancino dopo una bella discesa di Ciro Immobile.

21:21

17' - Ci prova Kamada: palla al lato

Dopo un calcio d'angolo di Luis Alberto deviato dalla difesa, Kamada calcia di prima intenzione dal limite, sfiorando il palo.

21:18

13' - Lazio in vantaggio: Immobile

Non passa neanche un minuto dall'occasione precedente che il tandem Luis Alberto-Immobile colleziona una nuova opportunità: bella discesa dello spagnolo che serve l'attaccante, che stavolta, davanti al portiere, non sbaglia. Lazio in vantaggio.

21:17

12' - Immobile fallisce il vantaggio

Prima, grande occasione per la Lazio: Cataldi ruba palla e serve Luis Alberto, che di prima mete in movimento Immobile. L'attaccante, a tu per tu con Cardinali si lascia respingere la conclusione.

21:12

7' - Primo tiro del Latina con Cittadino

Prima occasione per i nerazzurri: Cittadino anticipa Immobile e dal limite calcia con il destro: palla alta sopra la traversa.

21:04

1' - Partita iniziata: calcio d'inizio battuto dalla Lazio

E' iniziata Latina-Lazio, dopo un momento interamente dedicato a Vincenzo D'Amico, con la famiglia in mezzo al campo insieme ai capitani Immobile e Di Livio.

20:50

Il commovente striscione per Vincenzo D'Amico in tribuna

Commovente striscione dedicato a Vincenzo D'Amico in tribuna al Francioni: "Si scrive S.S. Lazio, si legge Vincenzo D'Amico".

20:40

Immobile nel pre partita: "Bello ricordare Vincenzo D'Amico. Non vediamo l'ora di iniziare"

Prima del calco d'inizio dell'amichevole Latina-Lazio, il capitano biancoceleste Ciro Immobile ha parlato ai mocrofoni ufficiali del club: "E' bello ricordare D'Amico in questa partita, in questo stadio. Siamo felici di giocare oggi, ci entusiasma molto, c'è molta gente qui a ricordarlo. Siamo felici e pronti per il campionato. Ritiro? Ottimo bilancio, abbiamo fatto un bel pre campionato eccetto le ultime partite in cui eravamo pesanti con le gambe, non vediamo l'ora di iniziare".

20:08

Latina-Lazio, le formazioni ufficiali: Kamada subito in campo

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Mastroianni, Fella. Allenatore: Di Donato.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

20:00

Latina-Lazio, in ricordo di Vincenzo D'Amico

I biancocelesti di Maurizio Sarri e i padroni di casa pronti a ricordare Vincenzo D'Amico, nel primo memorial a lui dedicato. Per gli uomini di Sarri si tratta dell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato

Stadio Francioni, Latina