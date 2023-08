Il gesto di Falcone verso i tifosi della Lazio: l'esultanza fa scoppiare la polemica

ROMA - Si parla ancora tanto di Lecce-Lazio, prima di campionato andata in scena domenica a Via del Mare con i salentini vittoriosi per 2-1 in rimonta. C’è un episodio, pizzicato dalle telecamere e ripreso in video, che sta girando molto sui social. Nelle immagini si vede Wladimiro Falcone, portiere dei giallorossi, che per festeggiare il momentaneo 1-1 si afferra le parti intime provocando il settore ospiti pieno di tifosi laziali. Un gesto poco carino che ha fatto infuriare i sostenitori biancocelesti presenti allo stadio e non solo. Il video, che gira sul web, fa crescere l’indignazione nonostante siano passati tre giorni da quella partita. Falcone, nato nella Capitale e grande tifoso della Roma (passione mai nascosta), ha sentito parecchio quella partita contro i ‘rivali’ della Lazio. Tanto da essersi reso protagonista di un gesto poco esemplare.