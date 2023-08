Lazio, Luis Alberto duro: "Che disastro! Ecco cosa faremo"

ROMA - Una buona prestazione di Luis Alberto non è bastata. La Lazio perde pure la seconda partita di questo campionato, con il Genoa l'unico a salvarsi è stato proprio il Mago. A Sky Sport, lo spagnolo ha commentato duramente: "Abbiamo fatto un disastro. Tutti. Non abbiamo cominciato bene, i primi 20 minuti li abbiamo lasciati giocare troppo. Non posso dire nulla, loro hanno giocato in 11 davanti alla porta, ma non siamo riusciti a trovare il gol. È mancata la rete per iniziare la rimonta. La traversa di Immobile e l’occasione di Kamada che per poco non segnava praticamente a porta vuota. Dobbiamo continuare, ci aspettano partite difficili e dobbiamo essere più squadra. Lavorare ed essere squadra. Così torneremo a vincere come l’anno scorso".