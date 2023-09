Lazio, Sarri e il caso del dito medio: c’è la spiegazione del tecnico

ROMA - Maurizio Sarri e il dito medio al grido “Forza Napoli!”. Il video alla vigilia del match al Maradona tra la Lazio e la squadra di Garcia è diventato subito virale. Il tutto viene ripreso e postato sui social: immagini che fanno arrabbiare i tifosi del Napoli, che in Sarri hanno visto sempre un mito dopo la grande esperienza vissuta in panchina. Poi arriva la spiegazione dell’accaduto: il dito medio non è una risposta goliardica al tifoso che grida ‘Forza Napoli’, ma rivolto ad una persona non inquadrata nei pochi secondi dei video che avrebbe insultato il tecnico. E infatti ecco la risposta ufficiale: “Sui social stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato. Certamente non era rivolto a chi gridava forza Napoli”, chiarisce Sarri. Caso chiuso, ora c’è solo il campo a parlare.