Ndoye come McKennie, ma l'arbitro ferma il gioco: bufera sui social

Continua a far discutere il primo gol della Juventus contro la Lazio . All'inizio dell'azione che porterà al gol di Vlahovic , ci sono infatti dubbi se il pallone controllato da McKennie fosse o meno ancora in campo.

Ndoye come McKennie, ma cambia la decisione

Nel posticipo della Serie A tra Verona e Bologna è andato in scena un episodio molto simile a quello accaduto in Juventus-Lazio. Ndoye è stato infatti fermato mentre si stava involando verso la porta, ma dalle immagini sembra che il pallone non fosse uscito. Anche nella sfida tra Juventus e Lazio il pallone di McKennie era in posizione discutibile, ma in quel caso né l'arbitro né il var sono intervenuti. Una situazione che ha quindi portato nuove polemiche nelle ultime ore tra i tifosi sui social.