Provedel, arriva l'emozionante messaggio social dopo il gol all'Atletico

ROMA - Neanche nei sogni più fantasiosi, neanche nelle storie più belle. Quello che hanno vissuto i tifosi della Lazio allo stadio Olimpico ieri sera (martedì) è di una rarità infinita e di un'emozione unica. Che all'ultimo secondo di una partita in bilico, di Champions League, possa segnare di testa il portiere contro una delle squadre più forti in Europa sulle palle alte, come è l'Atletico Madrid, è qualcosa di impensabile. Provedel però ha trasformato l'inimmaginabile in possibile, il sogno in realtà.