Lazio, ora si pensa al Monza: Pellegrini è ok

FORMELLO - Finita la festa Champions, con quel gol di Provedel allo scadere, la Lazio torna a pensare al campionato. Servono punti per rilanciarsi, la sfida con il Monza è importantissima dopo i 3 ko in Serie A e l’unica vittoria con il Napoli. Ci sono tante partite in calendario, si tornerà a giocare mercoledì 27 con il Torino. Sarri ha in testa un minimo di turnover, vuole gestire i suoi.

Lazio, l’idea di formazione e come sta Pellegrini

Luca Pellegrini, uscito per una distorsione al ginocchio durante il match con l’Atletico, ha rassicurato tutti. Gli esami hanno scongiurato problemi seri, è pronto già per sabato. In difesa pronto il rilancio di Casale (in Champions titolare Patric). Hysaj e Marusic sulle fasce. Cataldi dovrebbe tornare al suo posto, spera Rovella. Kamada-Guendouzi è il solito ballottaggio a centrocampo con Luis Alberto uomo-irrinunciabile. Davanti Isaksen scalpita, così come Castellanos. Sperano in una chance dal primo minuto.