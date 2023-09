Lazio, Romagnoli come Osimhen: giocherà con una maschera

ROMA - Frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma (scontro di gioco con Zapata), ma Alessio Romagnoli è pronto a rispondere presente per il match tra Milan e Lazio. Il difensore, dopo le cure di rito, si è recato dal dottor Leonardo Giuliani, tecnico ortopedico e posturologo dell’omonimo centro specialistico di Vetralla, provincia di Viterbo, che già lo scorso anno aveva “mascherato” Pedro. Giocherà con una maschera protettiva, vuole essere in campo a San Siro contro la sua ex squadra. Fino ad ora le ha giocate tutte da titolare: 7 su 7. La maschera, realizzata in carbonio, è capace di preservarlo su qualsiasi tipo di urto. Sarà simile proprio a quella indossata da Osimhen, punta del Napoli, che ne ha fatto un vero elemento distintivo. Sarri potrà contare su Romagnoli per il Milan.