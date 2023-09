Sarri e la strategia per il Milan: così la Lazio può sbancare San Siro

ROMA - Serve un’impennata. Ora bisogna osare. « Milano è l’opportunità che ti potrebbe riportare quasi in pari con le prime due partite che abbiamo sbagliato » . Con questo messaggio Maurizio Sarri s’è congedato dall’Olimpico nella notte di Lazio-Toro, era già proiettato a Milano. “Carpe diem”, “ora o mai più” , “tempus fugit ”. Tutti proverbi e slogan che fanno al caso della Lazio. Si marcia a rotta di collo e dopo la vittoria scacciafantasmi sui granata arriva la sfida al Diavolo. Sarri deve attaccarsi al tram di qualsiasi striscia o strisciolin a di risultati. Ha pareggiato col Monza e vinto con il Torino, servono altri punti. Mau oggi non parlerà, per la vigilia di Milan-Lazio valgono le parole pronunciate quando mercoledì era già scoccata la mezzanotte. La partita di Milano è « l’opportunit à » che può aiutare a cancellare la partenza horror. Qui è la svolta è qui bisogna ghermirla, è il senso del discorso del tecnico. Precipitava, la Lazio. Ha iniziato a risalire e deve continuare a farlo continuando a darsi una mossa. Dopo il Celtic in Champions arriverà l’Atalanta all’Olimpico. Dopo la sosta sono fissate le partite contro Sassuolo (fuori) e Fiorentina (in casa) in campionato. E’ da Napoli-Lazio che i biancocelesti affrontano un mini girone dantesco. A Milano non s’è vinto quasi mai in campionato, il successo del novembre 2019 era arrivato dopo 30 anni di tentativi . Poi tre sconfitte di fila. « Abbiamo sofferto tantissimo quello stadio negli ultimi anni. Ci abbiamo perso l’anno scorso ma abbiamo fatto un grande campionato lo stesso. Ci sta anche di perdere, speriamo di no » , aveva aggiunto Sarri. Al di là della cabala serve che la Lazio non ricada nei soliti cali di tensione, dovuti, in ordine sparso, a problemi legati a pancia piena, ossession i mentali e varie. Sarebbe un peccato mortal e. La partenza in campionato è stata lenta e non si può più frenare.