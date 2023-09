Immobile in panchina per Milan-Lazio: Sarri spiega il motivo

MILANO - Dentro Castellanos, fuori Immobile. La Lazio contro il Milan gioca con l'argentino titolare e il bomber in panchina. Maurizio Sarri, a Dazn prima del fischio d'inizio, ha parlato dello stato di forma dei suoi e non solo: "Guendouzi? Normale avvicendamento tra lui e Vecino. Immobile è uscito malconcio dalla gara con il Torino, ha un affatticamento ai flessori. Il ragazzo era preoccupatissimo quindi nella riunione giocatore-allenatore-medico si è deciso che sarà impiegato solo in caso di estrema necessità. Conferme? Me le aspetto sempre, oggi giochiamo su un campo difficile contro una squadra forte, sarebbe importante anche soffrire rimanendo in partita. La testa? Noi cerchiamo di allenarla sempre, a volte ci riusciamo a volte no, il contatto e il dialogo con i giocatori è giornaliero”.