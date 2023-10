Diretta Youth League Celtic-Lazio 0-0: ora LIVE la partita di oggi

15:08

8' - Occasione clamorosa per la Lazio

Serra sfugge via e calcia verso la porta: McLean la tocca quel che basta per mandare la sfera in angolo. Buon inizio dei biancocelesti.

15:00

1' - Si parte, inizia Celtic-Lazio di Youth League

Inizia il match tra Celtic e Lazio. La squadra di Sanderra in campo con la classica maglia blu. Piove e temparatura fresca a Glasgow.

14:40

La Lazio con Sana Fernandes

Rispetto alle partite di Primavera 1 non ci sarà Diego Gonzalez, fuoriquota classe 2003 non utilizzabile per le limitazioni del regolamento. Attacco affidato, quindi, alle qualità di Saná Fernandes (sopra nella foto bartoletti ), riaggregato proprio prima della gara di sabato scorso. Era stato punito dopo il match di Youth League coi Colchoneros, la dirigenza non aveva apprezzato la sua prestazione.

14:20

Celtic-Lazio, le formazioni ufficiali

CELTIC (4-3-3): McLean; Bonetig, Robertson, Agbaire, Frame; Ure, Carse, Kelly; Davidson, Vata, Cummings. A disp.: Meikle, MacKenzie, Quinn, Thomson, Bonnar, Dobbie, Mcardle. All.: Darren O'Dea.

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Yordanov, Sana Fernandes, Serra. A disp.: Magro, Petta, Bigotti, Marini, Urbano, Zazza, Nazzaro. All.: Stefano Sanderra.

14:15

Lazio Primavera a caccia di punti

I ragazzi di Sanderra stanno sorprendendo in campionato, arrivano alla sfida di oggi dopo la vittoria sul campo del Genoa, finora hanno conquistato 10 punti in 5 giornate, gli stessi di Roma ed Empoli (ne hanno ottenuti di più soltanto Inter e Milan, capoliste a quota 13). Ora la Youth League, c'è da battere il Celtic per continuare a sognare in Europa.