Lazio, Caicedo e i gol all’ultimo in Champions: “Che devo fa’?”

ROMA - Due gol all’ultimo respiro, la Lazio in Champions ci ha preso gusto. L’incredibile rete di Provedel contro il Real Madrid per l’1-1 finale, la festa con Pedro per il 2-1 sul campo del Celtic. La “zona Caicedo ” trova altri protagonisti. E l’ex attaccante, famoso per i suoi gol nei minuti di recupero, ha postato un tweet simpatico: “Scherzi a parte, sono 2 partite di Champions League che non riesco a guardare e 4 punti. Mo che devo fa’?”. I tifosi biancocelesti scatenati nei commenti: “Vieni pure tu e entri direttamente al 90’”. E ancora: “Provedel al 95’ e Pedro al 96’: la tua mano è evidente. É tornata la tua zona!”. Sul web girano i “santini” di Caicedo in un collage fatto con la foto di Pedro che esulta. Il 2-1 al Celtic si festeggia ancora.