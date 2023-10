Lotito sullo sponsor della Roma: "Vi pare normale? Spqr ce la prendiamo noi"

Lotito: "Con la mia Lazio non l'avrei mai fatto"

Il 28 novembre ci sarà il voto del Bie per designare la città che ospiterà l’Expo del 2030. “Appunto, una finalità che cozza con l’interesse di Roma e dell’Italia - prosegue il patron della Lazio -. Io dico: una società privata fa come vuole, però che qui c’è anche un questione di opportunità, qualcuno si dovrebbe porre dei problemi. Sa quante volte ho avuto l’opportunità di fare dei ricavi che ho ritenuto non fossero idonei per, come dire, essere reclamizzati perché magari cozzavano con alcuni dei nostri principi? Ma si sa, c’è chi cerca la massimizzazione dei ricavi e c’è invece chi cerca di coniugare il risultato economico con un messaggio valoriale”. Quindi lui con la Lazio non lo avrebbe fatto? “Ma assolutamente no. Un conto è un sponsor privato saudita, per carità noi non stiamo qui a fare i moralisti, però è evidente che questa sponsorizzazione ha uno scopo preciso, qui si rischia di ledere gli interessi collettivi e quindi chi li tutela dovrebbe intervenire. Ci impediscono di mettere come sponsor delle società collegate a società di scommesse, senza mica dire ‘scommetete, scommettete’, e poi si lascia fare una cosa così su una partita internazionale come Expo?”.