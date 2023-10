Lazio-Atalanta, le pagelle dei biancocelesti: Castellanos gol e qualità

Primi venti minuti entusiasmanti, da vecchia Lazio. Non solo orgoglio e carattere per l’allungo. Interviene in modo sapiente dalla panchina, cinque cambi per rivoltare centrocampo e attacco. Un mix ideale. Sta nascendo la nuova Lazio.

Provedel 7

Due parate pesantissime su De Ketelaere e Muriel. Sicurezza nelle uscite e con i piedi.

Marusic 5

È fuori fase. Consegna a Ruggeri il pallone da cui nasce il gol di Ederson, sovrastato da Kolasinac per il 2-2.

Casale 6

Tiene Scamacca senza difficoltà. Mezzo voto in meno per l’errore grave davanti a Musso.

A. Romagnoli 6,5

Le ha giocate tutte, senza respiro. Porta a termine la missione.

Hysaj 6

Non è elegante, ma efficace. Perde lucidità soltanto verso il finale di partita.