Lazio, Immobile e il messaggio dei tifosi: post social

ROMA - Ciro Immobile infortunato, forfait a poche ore dal match con l’Atalanta. Affaticamento muscolare, Sarri lo ha messo fuori per evitare guai peggiori. Salterà la Nazionale, recupererà a Formello per puntare al rientro dopo la sosta. Il capitano della Lazio vive un momento particolare viste anche le critiche. Ma i tifosi biancocelesti sono sempre dalla sua parte. "Fianco a fianco fino alla vittoria, forza capitano la Nord è con te”, lo striscione della curva nella domenica che ha portato alla grande vittoria contro la squadra di Gasperini. “Grandi ragazzi, partita pazzesca. Avanti così”, il messaggio ai suoi compagni. E poi: “Fianco a fianco”, il messaggio per i tifosi. E postata la foto dello striscione: “Ciro Immobile campione d’orgoglio della prima squadra della Capitale”. Con l’affetto dei tifosi Ciro Immobile è pronto a ripartire.