Lazio, le condizioni di Immobile: c’è una data per il rientro

ROMA - Ciro Immobile tira il fiato ed è pronto a recuperare con calma. C’è il dispiacere di non andare in Nazionale, ma anche la gioia per non aver patito un infortunio grave. I controlli medici hanno evidenziato un semplice affaticamento ai flessori, niente stiramento. Le ultime settimane sono state complicate: fastidi prima del match con il Milan, 15’ in campo a San Siro. Poi titolare con il Celtic, match chiuso con qualche problema che lo ha messo ko per l’Atalanta. Ora c’è tutto il tempo per recuperare.