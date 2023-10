Lazio-Flaminio, Onorato: “Lotito? Lo aspettiamo ancora qualche giorno”

ROMA - Che fine farà lo Stadio Flaminio? Il futuro rimane incerto. Da una parte c’è l’interesse, ancora non concreto, della Lazio. Dall’altra la volontà del Comune di Roma di darlo in gestione per farlo fiorire di nuovo. E ai microfoni di Tag24 l’assessore allo sport Alessandro Onorato ha chiarito: “Da domenica il nostro obiettivo sarà risolvere la questione. Attendiamo ancora qualche giorno per capire se Lotito ha intenzione di fare sul serio sul Flaminio, se così non fosse il Comune di Roma troverà una soluzione con il Governo”.