Lazio, Expo 2030 e il derby a distanza. Lotito: “Noi difendiamo il nostro territorio”

ROMA - Derby per Expo 2023 tra Lazio e Roma. I giallorossi hanno chiuso l'accordo da 25 milioni di euro per due anni con "Riyadh Season”, che sostiene la candidatura della capitale dell’Arabia Saudita per l’Esposizione Universale. I biancocelesti invece, lavorano per avere la scritta “Expo 2030” a sostegno di Roma. E il presidente Claudio Lotito, a margine della votazione di ieri in Aula del Senato sulla Nadef, ha confermato: “Lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato, vogliamo testimoniare questo. Noi siamo la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più in generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra”.