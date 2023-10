La Lazio e il logo dell’Expo: ecco da quando apparirà sulle maglie

ROMA - La Lazio avrà il logo per sponsorizzare Expo 2030 sulle sue maglie . A darne l'ufficialità, di fatto, è stata Virginia Raggi, ex sindaca di Roma , ora consigliera del Movimento 5 Stelle e, soprattutto, presidente della Commissione speciale per Expo 2030 : «Lotito - ha detto al programma "Giornale Radio Football Club" su Radio Giornale Radio - ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulle maglie della Lazio il logo pro Expo 2030. Si sta finalizzando la collaborazione: Sassuolo-Lazio dovrebbe essere il match d’esordio per la nuova divisa. La Roma non si è fatta viva, questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c’è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia?».

Expo 2030, occasione colta da Lotito

E così Lotito non si è fatto sfuggire l'occasione. Troppo ghiotta l'opportunità di punzecchiare la Roma da una parte e valorizzare il marchio della Lazio dall'altra. Il patron ha risposto all'annuncio di "Riyadh Season" come nuovo main sponsor del club giallorosso, un accordo (da 25 milioni in due anni) che inevitabilmente ha generato più di qualche polemica per via della candidatura rivale alla Capitale. Il presidente della società biancoceleste ne ha approfittato: «Lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato, vogliamo testimoniare questo. Noi siamo la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più in generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra». Con questa parole, rilasciate a margine della votazione in Aula del Senato sulla Nadef, era uscito allo scoperto mostrando il suo interesse e la candidatura della sua società, rimandando però tutto per avere tempo di parlare con il Comitato organizzatore.

Lazio, il reparto marketing già al lavoro

Dei dialoghi evidentemente sono andati a buon fine e porteranno un nuovo logo sulle maglie della Lazio. Già nei giorni scorsi - in attesa dell'ufficialità - il reparto marketing si era messo al lavoro per presentare una serie di proposte al presidente Lotito, in modo tale da evitare di apporre sulla divisa biancoceleste la scritta "SPQR" così come l'aveva la Roma. Ci sono varie opzioni al vaglio, sarà selezionata la più adeguata per far combaciare l'interesse del club con quello della città capitolina.