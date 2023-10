Lazio, la delusione di Immobile: "In Arabia a gennaio? Ora ci penso"

Ciro Immobile si sfoga. Il capitano della Lazio, protagonista di un inizio di campionato sotto tono (due gol nelle prime otto giornate), non ha digerito le critiche ricevute da una parte della tifoseria biancoceleste. "Forse molti si dimenticano che, quando sono arrivato qui, nel 2016, non era come adesso", ha detto a Il Messaggero. "Non si sapeva nemmeno chi sarebbe stato l’allenatore. Adesso che facciamo la Champions mi vogliono parcheggiare fuori? Non mi sembra il massimo come riconoscimento. Ma io vado avanti, come ho sempre fatto".

Immobile e il futuro

In estate Immobile ha rifiutato un'offerta dall'Arabia: "È una soluzione che avevo preso in considerazione quest’estate quando era arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto, ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare. E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio".

Il messaggio social

Il bomber della Lazio, oggi, ha poi dedicato una storia Instagram ai tifosi che invece l'hanno sempre sostenuto. Nella foto pubblicata sui social si vedono due striscioni per lui allo Stadio Olimpico: "Fianco a fianco sempre con me, per quelli veri", scrive Immobile, a sottolineare, ancora una volta, che comunque una porzione di tifosi non è più dalla sua parte.