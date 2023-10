Lazio, l’avvocato di Casale: “Non ha mai scommesso, querelato Corona”

Dopo Nicola Zalewski, tirato in ballo da Fabrizio Corona nella vicenda scommesse e pronto a querelare l'ex paparazzo, anche Nicolò Casale annuncia una battaglia legale. Il legale del difensore centrale della Lazio ha sporto denuncia contro Fabrizio Corona e gli editori che "hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori".