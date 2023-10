Lazio, si pensa al Sassuolo: ecco la probabile formazione

Lazio, la probabile formazione di Sarri per il Sassuolo

Il tecnico, va ricordato, sarà squalificato. In panchina c’è Martusciello. Provedel soffre ancora del problema all’anca, dovrebbe comunque stringere i denti e andare in campo. In difesa Marusic e Hysaj sulle fasce, al centro Casale è favorito su Patric per il posto vicino a Romagnoli. A centrocampo possibile linea con Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Spera anche Kamada. Vecino rientra solo oggi dopo le fatiche con l’Uruguay.