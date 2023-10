Lazio, il momento di Immobile: i numeri, le critiche e Castellanos

ROMA - Il peggior inizio di stagione di Ciro Immobile da quando è la Lazio. Un dato che fa notizia per uno abituato a valanghe di gol. E l’abitudine, si sa, è nemica dell’uomo. In questo caso dell’uomo-tifoso. Qualche laziale ha messo il bomber nel mirino: critiche, spesso ingiuste, per un ragazzo che rappresenta la squadra da anni. Ma il momento è questo ed è sicuramente negativo. Ciro, poco supportato da una squadra che segna poco, ha segnato solo due gol in 11 presenze. Di mezzo anche un infortunio muscolare.

I numeri di Immobile

“Ciro non si può abbandonare. Se si fa giocare sempre Castellanos, Immobile non si riprende mai". Maurizio Sarri dopo la sfida con il Feyenoord ha parlato del momento di difficoltà del capitano. I due gol realizzati fin qui, ed è un’altra notizia, non sono serviti alla Lazio per vincere. Rete “inutile” alla prima contro il Lecce (2-1 per i giallorossi) e rigore trasformato nell’1-1 con il Monza. La concorrenza con Castellanos può fargli bene, ma allo stesso tempo male. Immobile, patrimonio della Lazio e dei tifosi, va aiutato e supportato. Alla Fiorentina in 18 presenze ha segnato 7 gol e firmato 3 assist. Lunedì ballottaggio aperto con il Taty. Ciro cerca il riscatto.