Diretta Sarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Lazio-Roma

20:40

Sarri a Dazn

Ecco Sarri a Dazn: "Sono soddisfatto perché la squadra mi sembra in crescita. Stiamo ritrovando solidità e carattere. Dobbiamo solo ritrovare la pericolosità offensiva dell'anno scorso. Poi questa è una partita particolare, è il derby più sentito d'Italia, è una partita difficile da giocare e da gestire. Le palle gol più nette sono state nostre. Mi dispiace che il terreno di gioco sia in queste condizioni, è difficile giocarci a calcio, non è assolutamente all'altezza di queste due squadre. Soprattutto per noi che vogliamo giocare palla a terra. Per la prestazione, ci teniamo il punto. Mourinho? Prima della partita gli ho detto 'certo che sei veramente un rompicoglioni' e lui mi ha detto 'anche tu lo sei' però ci vogliamo bene lo stesso. Lasciate perdere il personaggio Mourinho, il Mourinho persona mi piace. Mi piace molto meno quando fa il personaggio, ma il Mourinho persona è di alto livello".